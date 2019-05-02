الجيش يدمّر 16 «كازمة» للإرهاب باستعمال طائرات «درون» جزائرية الصنع

العملية تمت بمنطقة أم الكماكم والجبل الأبيض

تمكنت، أول أمس، وحدات الجيش الوطني الشعبي المختصة في مجال مكافحة بقايا المجموعات الإرهابية المتحصنة في التضاريس الوعرة في كل من جبال أم الكماكم والجبل الأبيض.

خلال عمليات التمشيط المتواصلة جنوب بئر العاتر ونڤرين والمنطقة شبه الصحراوية باستعمال طائرات استطلاع متطورة.

والتي مكنت من اكتشاف مخابئ لبقايا العناصر الدموية تبعتها عمليات قصف جوي مكثف بواسطة طائرة بدون طيار شملت الكهوف المحصنة.

وحسب شهود عيان، فإن العملية النوعية أسفرت بعد توغل مفرزة للقوات الخاصة عن تدمير 16 مخبأ للإرهابيين ومطبخ.

واسترجاع قنبلة تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى، في حين عملية القصف تواصلت بعمق الجبل الأبيض بواسطة طائرات هجومية متطورة بدون طيار.

يذكر أن عمليات التمشيط من طرف قوات الجيش تتواصل كذلك بمنطقة قساس والمناطق المتاخمة لحدود ولاية خنشلة.

حيث المنطقة التي شهدت انحراف شاحنة عسكرية كانت في طريقها صوب منطقة العمليات .

وأدت إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح مختلفة بعد نقلهم للمستشفى العمومي في الشريعة حولوا للمستشفى الجهوي بقسنطينة.