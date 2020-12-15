الجيش يطلق حملة تلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا بتلمسان والنعامة

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من يوم 13 ديسمبر الجاري، حملة طبية واسعة للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم إطلاق الحملة على طول الشريط الحدودي بولايتي تلمسان والنعامة.

ويأتي ذلك، في إطار مواصلة الجهود المبذولة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مجال تقديم المساعدة الطبية لفائدة سكان المناطق النائية.

وتم في ذات الخصوص، تخصيص قافلتين طبيتين تابعة لمصالح الصحة العسكرية لفائدة سكان المناطق النائية، على طول الشريط الحدودي بولايتي تلمسان والنعامة.

وشملت هذه الحملة، في ولاية تلمسان، كل من قرية ماقورة، وقرية سيدي عيسى، وقرية واطية سيدي المهدي، وقرية عين المظهر وقرية أولاد عبد السلام، وكذا قرية سيدي المخفي.

أما بولاية النعامة، فقد شملت هذه الحملة كل من قرية فوناسة، وقرية بلجراد، وقرية تالة، وقرية النسانيس وقرية حاسي الدفلة.

وكذا قرية حوض السبيعين و قرية حوض المعابدة، قرية حوض جلول وقرية حوض أولاد عيسى.