الجيش يعثر على أسلحة وكمية من الذّخيرة على الحدود بتندوف

عثرت مفرزة للجيش الوطني إثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ومخزنين وكمية من الذخيرة.

وجاء في بيان الوزارة”في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،

يوم 26 جانفي 2018، على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ، ومخزنين وكمية من الذخيرة”.

من جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني بالتنسيق مع عناصر الجمارك شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع.

وجهاز كشف عن المعادن وكميات من الوقود،الموجهة للتهريب تقدر بـ41910 لتر،بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق اهراس.

فيما تم حجز 384 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة، وضبط 40 كيلوغرام من الكيف المعالج من طرف حراس السواحل بمستغانم.

وفي سياق آخر،أوقفت مفارز للجيش وعناصر الدرك،18 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة،بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار والأغواط وغرداية.