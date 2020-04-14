الجيش يقضي على ثلاثة ارهابيين بعين الدفلى وسكيكدة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، مساء أمس الإثنين على إرهابيين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية طارق بن زياد، ولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية التي لا تزال متواصلة أفضت إلى استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف ورشاش خفيف من نوع RPK وقنبلتين تقليديتي الصنع و6 مخازن ذخيرة و 0 نظارات ميدان، بالإضافة إلى أغراض أخرى.

وفي ذات السياق، قضت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ليلة أمس على إرهابي خطير خلال كمين بمنطقة جامع دي الخناق بالقل، ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

كما ضبطت قوات الجيش الوطني الشعبي مسدس رشاشا من نوع كلاشنيكوف و03مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية.

ويتعلق الأمر بأحد قيادات الجماعات الإرهابية المسمى “بولقرون خالد” المكنى “أبو ضرار”، والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وأضاف البيان، أن هذه النتائج تؤكد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني، ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية لوحدات الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف والأحوال.