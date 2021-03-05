الجيش ينقذ 5 بحارة تعرض مركبهم للغرق بعد احتراقه في عنابة

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الجيش ينقذ 5 بحارة تعرض مركبهم للغرق بعد احتراقه في عنابة
بقلم نسرين محفوف

تدخلت وحدات الجيش الوطني الشعبي، لإنقاذ 5 بحارة كانوا على متن مركب صيد تعرض لحريق قبل أن يغرق بعنابة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تلقت وحدات الجيش نداء استغاثة من قبل مجموعة من الصيادين.

وكان البحارة الخمسة على متن مركب صيد، تعرض لحريق قبل أن يغرق بعرض البحر شمال شرق رأس الحمراء بعنابة.

وعلى وجه السرعة، تدخلت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة لإنقاذ البحارة الخمس على مستوى تلك المنطقة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل إجلاءهم إلى المؤسسة الإستشفائية الجامعية ابن رشد.

وتعكس هذه التدخلات الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية لتنفيذ مختلف مهامها بعرض البحر لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين.

غرق مركب بحارة

غرق مركب بحارة

البحارة ضحايا غرق المركبة

البحارة ضحايا غرق المركبة

البحارة ضحايا المركبة المحترقة

البحارة ضحايا المركبة المحترقة


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