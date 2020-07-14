الجيش يوقف ستة تجار مخدرات ويحجز 31 ألف قرص مهلوس

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس، إثر عمليتين بكل من أم البواقي وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة تجار مخدرات وحجزت كمية من الحبوب المهلوسة

وتم على اثر العمليتيتن توقيف ستة تجار مخدرات وحجزت 31935 قرص مهلوس وأربع (04) مركبات سياحية.

في سياق ذي صلة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بورڨلة بالناحية العسكرية الرابعة مركبةرباعية الدفع و2048 علبة دواء و7200 علبة سجائر موجهة للتهريب، فيما ضبط حراس السواحل آلتين للصيد المحظور للمرجان بالقالة بالناحية العسكرية الخامسة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، عشرين شخصا وضبطت ثمانية (08) مولدات كهربائية وتسع (09) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة.