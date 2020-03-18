الجيش يوقف مهرب بورقلة وحرس الحدود يحجز 50 كيلوغرام من المخدرات بتلمسان

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،خلال دورية استطلاع قرب حاسي مسعود، بولاية ورڨلة بالناحية العسكرية الرابعة، اليوم، من توقيف مهرب كان على متن مركبة، بعد رفضه الامتثال لأمر التوقف مطلقا النار على أفراد المفرزة الذين تمكنوا من السيطرة عليه.

وتم خلال العملية حجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة و147طلقة ومنظار ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى 240 لتر من الوقود.

في سياق آخر، حجز حرس الحدود، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، خمسين 50 كيلوغراماً من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الطارف، سكيكدة وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، خمسة 05 تجار مخدرات بحوزتهم 2342 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، خمسة 05 أشخاص وحجزت “1,97” كيلوغرام من مادة الديناميت وثمانية أنابيب إشعال وستة متار من الفتيل الصاعق و60 كيلوغراماً من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 12 مهاجراً غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية.