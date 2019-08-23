الجيش يوقف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعيـن صالح 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وحجزت سيارة رباعية الدفع ومبلغا ماليا.

العملية جاءت بالموازاة مع كشف الجيش لمخبأ للإرهابيين في تيزي وزو يحتوي أغراضا مختلفة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما جاء في ذات البيان أن مفارز للجيش الوطني حجزت 11846 لتر من الوقود موجهة للتهريب بتبسة وسوق أهراس.

من جهة أخرى، تمكنت قوات الجيش بكل من بجاية وسطيف من توقيف شخصين وحجز 3424 خرطوشة من عيار 12 و16 ملم.

كما تم حجز 4 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش والدرك بورقلة وإن أمناس وبسكرة تاجري مخدرات وحجزت 3100 قرص مهلوس و2880 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وفي تيبازة أوقفت عناصر الدرك الوطني 3 أشخـاص وحجزت مبلـغا من العملـة المزورة بقيمة 679000 دج وكذا عتادا للإعلام الآلي.