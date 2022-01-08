الجيش الجزائري يجعل من مدرعة “بي تي إر 80 ” الروسية قاتلة للدبابات

كشف موقع سبوتنيك الروسي عن تحديثات كبيرة أجراها الجيش الجزائري على مدرعة من نوع “بي تي إر 80 ” روسية الصنع.

ونقلا عن موقع caesar المختص في الشؤون العسكرية فقد قام الجيش الوطني الشعبي بتغييرات جد متطورة على مدرعة “بي تي إر 80 “. واضاف ذات الموقع ان تلك التغيرات تمثل في تزويد المركبات ذات العجلات بسلاح إضافي.

وأكدت حسب صحيفة روسيسكا ان القوات البرية الجزائرية هي الدول الاجنبية الاولى من قام بإحداث تغييرات جد متطورة على هذا النوع من المدرعات. حيث قامت بتحديثي إم بي -1″إم بي-1″ القديمة وذلك بتثبيت وحدة قتالية بيرجوك مع كورنيت وايضا مدفع 30 ملم وكذا مدفع رشاش 7.62 بالإضافة إلى قنابل آلية 30 ملم.

ويعتبر السلاح الإضافي الذي اجراه الجيش الجزائري على هذه المدرعة من اقوى أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات في العالم وتاعت الصحيفة ان هذا النظام بإمكانه تدمير اي دبابة تضيف ذات الصحيفة.

وكشفت ذات الصحيفة أن هذه الصواريخ التي تم تزويدها على مدرعة “بي تي إر 80 “ يصل مداها إلى 8000 م وإختراق يصل إلى 1300 ملم من الدروع. كما تم تعززيها بحماية ديناميكية مضادة للتراكم

كما اشارت ذات الصحيفة غلى ان مدرعة “بي تي إر 80 ” بإمكانها تدمير الطائرات والمرحيات التي تحلق على غرتفاع منخفض وأيضا حتى الدرونات. وشاركت عدة مرات مدرعة “بي تي إر 80 ” المعدلة في مناورات عسكرية.