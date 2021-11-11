الجيل الثاني من لقاح كورونا.. ما هو وكيف يجرى؟

أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، ‏أنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة ‏لكوفيد19. والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوباً.‏

كما أوضحت على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل ‏الاجتماعي، أن “لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من ‏الحقن بالإبر”. و”يمكن أن تؤخذ ذاتياً” –تضيف منظمة الصحة العالمية-.‏

وتجري مراجعة 129 لقاحاً على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، ‏وبالتالي اختبرت على البشر. وهذا مقابل 194 لقاحاً لم يصل بعد إلى هذه ‏المرحلة المتقدمة.‏

وقالت المسؤولة “هذه اللقاحات من الجيل الثاني المحتملة تغطي مجموعة كاملة من ‏التقنيات”.‏ كما أضافت “ما زالت قيد الدراسة، لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمناً ‏وفعالاً جداً،والبعض الآخر لن يكون كذلك”. وستختار منظمة الصحة ‏العالمية اللقاحات الأنسب، وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير ‏لقاحات ضد أمراض أخرى.‏

وأشارت سواميناثان إلى أن ميزة اللقاح، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى ‏قبل أن يصل إلى الرئتين.‏ كما منحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة ‏لكوفيد تصنعها مختبرات فايزر/ بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا ‏وجونسون أند جونسون. إضافة إلى سينوفارم وسينوفاك وبهارات بايوتيك. ‏

وأوضحت سواميناثان “حتى الآن، فيما يتعلق باللقاحات التي ‏اعتمدناها، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة أن نقول حسناً”. مضيفة أنه “علينا ‏مراجعة هذا اللقاح”.‏ كما أعطي أكثر من 7.25 مليارات جرعة لقاح في كل أنحاء العالم، وفقا ‏لإحصاءات أعدتها وكالة “فرانس برس”.

كما كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أنه سيتم جلب 7 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال الوزير بقصر المؤتمرات خلال حضوره للمؤتمر الجزائري للإستثمار، أن 13 مليون جرعة من لقاح كورونا مخزنة حاليا. مشيرا إلى أن القطاع يخشى أن تنتهي صلاحية هذه الجرعات قبل أن يتلقاها المواطنون.

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