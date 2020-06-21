الجينز.. الأحذية الرياضية والأنعال وبعض الألبسة ممنوعون عن المحامين

نبه نقيب منظمة المحامين الجزائريين، عبد المجيد سيليني، المحامين والمحاميات بعدم ارتداء الجينز والأنعال والملابس والأحذية الرياضية.

وأكد سيليني في بيان المنظمة اليوم الأحد، على ضرورة ارتداء لباس محتشم في كل الأماكن وحتى المؤسسات العقابية.

وأضاف سيليني أن عدم احترام هذه المذكرة، سيتولى المجلس اتخاذ التدابير التأديبية في حق كل من يخرق المقتضيات التنظيمية في كل الأماكن التي يمارس فيها مهامه.

وجاءت المذكرة، بعد ان سجلت المنظمة تسيب وسط المتهمين بخصوص الهندام، حيث أصبحوا يلبسون الجينز والملابس والاحذية الرياضية والأنعال.