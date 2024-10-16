الحارس البرازيلي إيدرسون: “محرز الأفضل”

وضع الحارس الدولي البرازيلي، وحامي عرين نادي مانشستر سيتي الانجليزي، إيدرسون سانتانا دي مورايس، قائد “الخضر” رياض محرز، في خانة أفضل لاعب لعب إلى جانبه في “المان سيتي”.

وفي لقاء مع قناة “تي أن تي سبورت” سئل إيدرسون، عن الأفضل بين محرز. لاعب الأهلي السعودي حاليا والبرتغالي برناردو سيلفا، واختار الحارس البرازيلي محرز.

وهو ما تكرر أيضا، مع نجم السيتي الحالي سافينيو والثنائي السابق، كانسيلو وساني، حيث اختار البرازيلي، إيدرسون، الدولي الجزائر الأفضل بين الرباعي.

للإشارة فإن محرز، حمل ألوان “المان سيتي” ما بين 2018 و2023. ونجح خلال هذه الفترة في التتويج بـ 11 لقبا، وأفضلها في آخر موسم مع النادي. الذي شهد التتويج بـ “الثلاثية التاريخية”.