الحالة العامة لحرائق الغابات عبر ولايات الوطن

كشفت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغابات حتى الساعة 18سا30د.

وحسب بيان الحماية المدنية، ففي ولاية بجاية مزالت عملية اخماد الحرائق متواصة في 3 مناطق.

فيما تم اخماد حريق تحت الحراسة، وتم اخماد حريق نهائيا.

اما بولاية جيجل، فلا تزال عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريقين، فيما تم اخماد حريق واحد تحت الحراسة.

وبولاية تيزي وزو، مزالت عملية الاخماد متواصلة لثلاثة حرائق، في حين تم اخماد حريق تحت الحراسة.

اما بولاية سكيكدة فتستمر عملية الاخماد لحريقين، فيما تم اخماد حريق تحت الحراسة واخماد حريق اخر نهائيا.

وبولاية البليدة، تم اخماد حريق نهائياـ كما مازالت عملية الاخماد متواصلة بالنسبة لحريق اخر، اما بالبويرة فلقد تم اخماد حريق تحت الحراسة، فيما تستمر عملية الاخماد لحريق بولاية المدية.