الحبس المؤقت لقابض البريد وشريكيه الذين اعترفوا بسرقة 3 ملايير سنتيم بالدبداب 

قال وكيل الجمهورية بإليزي طارق عيدو، أن قابض المركز البريدي، وشريكيه اعترفوا بتدبير عملية سرقة الأموال من بريد إليزي، وأنهما إحتفظا بالمال بمدنية حاسي مسعود.

وخلال ندوة صحفية لوسائل الإعلام اليوم الأحد، قال وكيل الجمهورية أنه وإستغلالا للمعلومات المقدمة من طرف الدرك الوطني فقد تم إسترجاع الجزء الأكبر من المبلغ المسروق.

وقد تم تقديم المتهمين أمام قاض التحقيق الذي أصدر في حقهم أمر بالحبس المؤقت لغاية إستكمال التحقيقات في هذا الخصوص.

وأضاف، أن كل المتورطين سيتم تقديمهم إلى العدالة وأن النيابة تحرص على تطبيق القانون في حق المتسببين في إختلاس المال العام.

تجدر الإشارة الى أن أفراد من الجيش الوطني الشعبي قاموا بإسترجاع المبلغ من خلال المهام المنوطة.