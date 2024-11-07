الحبس لإطارات الجمارك عن تهم فساد

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع 8 إطارات من الجمارك رهن الحبس المؤقت. فيما تم وضع 4 منهم تحت إجراء الرقابة القضائية. لمتابعتهم في قضية فساد تتعلق بالتلاعب بالفواتيير التي تتعلق بإستيراد السيارات المستوردة مع التهرب الضريبي .

وتمت متابعة الاطارات في الجمارك في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. من بينها مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها.