الحبس لسارقة الاقراط الذهبية لتلميذات الابتدائي بالعاصمة

ألقت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية بالعاصمة، القبض على فتاة تحترف سرقة تلميذات الطور الابتدائي بحي سوريكال. بباب الزوار، بعد الترصد لهن خلال خروجهن من الدوام المدرسي. لتسلبهن الحلي اللائي ترتديهن المتمثلة في الأقراط الذهبية.

وجاءت عملية ايقاف المتهمة في أعقاب سرقة قرط واحد كانت ترتديه تلميذة تدرس سنة ثالثة ابتدائي، بعد الهائها باللعب معها.

وفي ذات السياق، مثلت المتهمة أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين أمام وكيل الجمهورية. ثم تم احالتها على المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري أمام قاضي قسم الجنح بتهمة السرقة.

وتمسكت المعنية التي اتضح انها تقطن بمدينة الاربعاء غربي البليدة، خلال استجوابها من طرف قاضي الجلسة. بانكار التهمة والوقائع المنسوبة إليها. مدعية في تصريحاتها بأنها بيوم الوقائع، صادفت الطفلة الضحية في طريقها بحي سوريكال. وتحديدا أمام باب المدرسة التي تزاول دراستها بها. فقامت بمداعبتها بمسك قبعة معطفها لتغطية شعرها من باب الممازحة.

المتهمة تنفي ما نسب إليها..

وخلالها تفاجأت بعد لحظات باستدعائها من طرف مصالح الأمن الحضري. كما نفت المتهمة تصريحات التلميذة الثانية صديقة الضحية، التي أكدت للمحكمة في شهادتها بأنها شاهدت المتهمة. حين انتزعت فردا واحدا من أقراط زميلتها بعد نزعها القبعة من على رأسها. مضيفة في ذات السياق بأن المتهمة حاولت وقتها اللعب معها بنفس الطريقة لسلبها قرطيها غير أنها منعتها من ممازحتها.

الى ذلك تعرضت المتهمة الى عتاب مطوّل من طرف قاضي الجلسة. لكون الجرم الذي ارتكبته في حق البراءة ليس له أي مبرر. مذكرا إياها أنه بسبب الافعال الاجرامية هاته أصبح الابناء المتمدرسين في خطر. ما ترتب عنه معاناة شديدة من طرف الأولياء، الذين أصبحوا يرافقون اطفالهم قبل وبعد الدوام المدرسي لخوفهم من مكروه ما.

وأمام تمسك ولي أمر التلميذة بالتأسس كطرف مدني في القضية للمطالبة بتعويض مالي، جبرا بالأضرار اللاحقة. أين اكدت والدة الطفلة بأن ابنتها تأثرت نفسيا لما أصابها من ذعر وخوف. جراء ما فعلته المتهمة. خاصة وانها طفلة قاصر لا تزال في ملامح البراءة على وجهها. لتطالب بتعويض قدره 40 ألف دج. فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمة مع الايداع في الجلسة.

ليقرر رئيس الجلسة بادانة المتهمة “ع.شهرزاد” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج. مع الزامها بتعويض مالي قدره 4 ملايين سنتيم تدفعه للطرف المدني.