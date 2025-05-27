الحبس لسارق الدراجات النارية ببني مسوس

ألقت مصالح الأمن الوطني بالعاصمة القبض على سارق الدراجات النارية، والذي ثبت من خلال عرضه أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس للمحاكمة. أنه كان يقوم بالترصد لضحاياه بالشارع بعد ركنهم لدراجاتهم النارية. ويقوم بعدها بمساعدة شريكه بسرقتها و تحويلها الى مكان مجهول.

تفاصيل قضية الحال انطلقت بعد شكاوى عديدة من طرف الضحايا “إ.م” “ب.ع”,”م.م”. الذين قاموا برفع شكوى ضد المتهم الموقوف ” ي.ب” يتهمونه بسرقة دراجتهم النارية بالطريق العمومي.

وبعد مثول المتهم للمحاكمة انكر التهم المنسوبة إليه. مصرحا أن أحد الضحايا من اقربائه هو من قام بمنحه الدراجة النارية بمحض إرادته لكي يشتري له المشروبات الكحولية ولم يسرقها. فيما انكر معرفته أيضا ببقية الضحايا وأكد انه ليس هو من قام بسرقة دراجاتهم النارية

والتمس المتهم من القاضي ببراءته. كما طالب الضحية من المتهم تعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابه.

وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط في في عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج،وبعد المداولة اصدر القاضي ضده حكما يقضي بإدانته بعام حبس نافذ.

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