الحبس لعون أمن حاول قتل جاره بسبب ملاسنات كلامية في حي «الموز» بالعاصمة!

استدرجه إلى بناية في طور الإنجاز ووجّه له 5 طعنات أدخلته في غيبوبة

قضت محكمة الجنايات في الدار البيضاء، أمس الإثنين، بإدانة المتهم «ع،ح»، وهو عون أمن في مؤسسة بناء خاصة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 200 ألف دج، لمحاولته قتل جاره الشاب في العقد الثاني من العمر، عقب ملاسنات كلامية حادة في حي «زرهوني مختار» المعروف بـ حي «الموز» في العاصمة، حيث قام المتهم باستدراج ضحيته «ع،ع» إلى إحدى المباني في طور الإنجاز ليجهز عليه بسكين، موجها له 5 طعنات في مختلف أنحاء جسمه، أدخلته في غيبوبة تامة، ثم حزم أمتعته للفرار إلى تركيا، قبل أن يتم توقيفه في مطار هواري بومدين.

تفاصيل الجريمة التي شهدها حي «الموز» في المحمدية، أمسية 17 نوفمبر 2017، بعد أذان صلاة المغرب، حين تعرّض الضحية «ع،ع» إلى محاولة قتل من قبل المتهم «ع،ح» في إحدى الأماكن غير البعيدة عن مقر عمله، أين يزاول نشاطه كعون حراسة في مؤسسة بناء خاصة، وهذا على خلفية ملاسنات كلامية وقعت بينهما، حيث طلب المتهم من الضحية الصفح عما بدر منه في ذلك اليوم، طالبا منه مرافقته إلى إحدى الأماكن القريبة من الحي الذي يقطناه معا.

وبعدما وصل المتهم إلى بناية في طور الإنجاز وتأكد من الانفراد به، استل سكينا من سرواله وقام من دون سابق إنذار بتوجيه 5 طعنات متتالية من الخلف إلى جسمه.

حيث وجه له الضربة الأولى على مستوى الرقبة، أما باقي الضربات فكانت على مستوى الكتف والحوض الأيسر والبطن، فسقط مغمى عليه، ليستعيد وعيه في المستشفى، بعدما مكث لساعات في قاعة الإنعاش لدخوله في غيبوبة تامة، نظرا لخطورة الإصابة.

وعقب تنقل رجال الشرطة إلى المستشفى لفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، بلّغ عن الشخص المعتدي عليه الذي كان في حالة فرار.

ليتم توقيف المعني على مستوى مطار هواري بومدين بتاريخ 27 نوفمبر 2017، وهو يستعدّ للفرار إلى تركيا.

ليعترف الموقوف خلال الاستماع إليه بالوقائع التي ارتكبها في حق الضحية.

وعليه، تمّت إحالته على قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء، والذي بدوره أصدر بتاريخ 9 مارس 2017، أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.