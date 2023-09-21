الحبس يهدد عصابة مختصة في ترويج “الكاشيات” بأحياء باب الزوّار وبرج الكيفان

تمكّنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 20 و26 سنة بترويج المخدرات بحي برج الكيفان شرقي العاصمة، مع حجز 134 قرص مهلوس من 3 أصناف مختلفة، ليتم على إثره تقديم المعنيين أمام محكمة الدّار البيضاء أين أصدرت أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار بغرض عرض وبيع مواد صيدلانية.

قضية الحال انطلقت بعد عملية توقيف المتهمين خلال شهر أوت المنصرم عقب ورود معلومات مؤكّدة لمصالح الضبطية القضائية، عن تواجد أشخاص يروّجون المخدرات بحي “الدوم” ببرج ، استغلالا للمعلومات الواردة، تمّ وضع خطة محكمة لترصد وتتبع المشتبه فيهم، لتتمكن الفرقة المحققة من توقيفهم في حالة تلبّس، إذ أسفرت الملامسة الجسدية عن حجز 134 قرص مهلوس من 3 أنواع “90 قرص من نوع “ريفوتريل”، 30 قرص “إيريكا”،14 قرص “بريقبارين”، وعلى إثره تمّ اقتياد الموقوفين إلى التحقيق معهم.

وفي اطار التحقيق تبين، أن المتهمين اللذين يروّجون المهلوسات بمقاطعة الدار البيضاء وباب الزوّار وحي برج الكيفان، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و5000 دج .

إذ تم الكشف أن العملية كانت تتم عن طريق أحد الممونين يزوّدهم بكميات مختلفة في كلّ مرة، حسب الطلبيات لعرضها على المدمنين.

وخلال جلسة المحاكمة خلال مثول المتهمين أمام قاضي الجنح ن بمحكمة الدار البيضاء، اليوم الخميس اعترف المتهمون أنهم معتادين تعاطي اٌلأقراص المهلوسة بسبب ظروفهم المعيشية السيّئة، غير أن القاضي واجهتهم باعترافاتهم الأولية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، ليلتمس على إثره وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، وعليه ارتأت المحكمة أن تحيل الملف للمداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.