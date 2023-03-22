الحبس 10 سنوات يهدد عشريني لمتاجرته بـ” الكاشيات” بباب الزوار

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة أحد مروّجي المخدرات بحي بباب الزوار، متلبسا بالجرم وهو يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. والمخدرات الصلبة من نوع “كوكايين” ، كان يخفيها في ملابسه الداخلية.

كما مكنت العملية من حجز كمية أخرى من نفس المادة في منزله الذي كان ايجابيا. بالاضافة الى ضبط مواد مخدرة من نفس النوع عند شريكه مون المتهم الحالي المدعو ” عادل .م”.

كما مثل المتهم الشاب المدعو ” م.هشام” أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الاربعاء. أين التمس في حقه وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب5 ملايين دج.

وفي تفاصيل القضية فإن عملية ايقاف المتهم المتابع من طرف نيابة محكمة الحال بتهمة حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة. بغرض العرض على الغير، فكانت بحر الاسبوع الجاري، وتحديدا على مستوى حي اسماعيل يفصح. بمنطقة باب الزوار، وذلك في اعقاب معلومات وردت مصالح الامن أن المعني يقوم بترويج المخدرات على مستوى الحي الذي يقطن به.

عملية التفتيش تكشف..

كما أسفرت عملية تفتيش الموقوف عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمختلف الانواع. وكمية أخرى من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين” مخبأة باحكام في ملابسه الداخلية. تتمثل في 79 قرص مهلوس، منها 60 قرص من نوع ” اكستازي المعروف في وسط المدمنين ب ” الصاروخ “. 15 قرص من نوع ” ريفوتريل”، مشط بها 4 أقراص من نوع ” بريغابريل. بالاضافة الى ضبط كمية اخرى من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين” موضوعة في ظرف على شكل مسحوق.

كما أسفرت عملية تفتيش أخرى في اطار التحقيق عن ضبط كمية اخرى من المواد المخدرة في منزل المتهم الحالي. تتمثل في 15 قرص من نوع ” اكستازي”، ودواء في شكل محلول سائل موضوع في قنينة، وكمية ضئيلة من مادة ” كوكايين”.

المتهم وأثناء مواجهته بالوقائع وفقا لما ورد في محضر ضبط وايقاف، اعترف نسبيا بما نسب اليه. مصرحا بأن المواد المخدرة التي ضبطت بحوزته تخصه، اشتراها من عند أحد معارفه المدعو ” عادل.م” لغرض الاستهلاك الشخصي. مبررا ذلك بالحالة المرضية التي يعاني منها، بسبب الادمان، مضيفا بأن بعض الاقراص كان يتناولها بوصفة طبية، ثم أصبح يشتريها بدون وصفة بغرض مواصلة العلاج.

من جهتها رئيس الجلسة واجهت المتهم، بمحضر رجال الشرطة الذي يخص التفتيش الاكتروني لهاتفه. والذي أثبت وجود اتصالات دائمة ومستمرة مع المدعو ” عادل.م”، والذي يعدّ ممونه وشريكه في عملية المتاجرة.