الحبس 3 سنوات لعصابة “الحاج البربوشي” نصبت على تاجر 615 مليون بالحميز

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاحد، حكما يقضي بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق 3 متهمين موقوفين. عن تهمة النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير. ويتعلق الأمر بالمدعو ” ر.حسن” ،”ل.عمر” المكنى ” الحاج البربوشي” من برج بتي مختار، والمدعو” ب.محمد” من جنسية سودانية.

وفي الدعوى المدنية الزمت المحكمة المتهمين أن يدفعوا تعويضا بالتضامن للضحية ” ع.فوزي” قدره 615 مليون سنتيم.

وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن الوقائع انطلقت على اثر شكوى قيدها الضحية ” ع.فوزي” بتاريخ 23 مارس 2023. أمام مصالح الآمن الحضري 11 بالحميز عن تعرضه للنصب والاحتيال طال مبلغ مالي قدره 615 مليون سنتيم. على اثراء صفقة مصرفية من الدينار الى العملة الصعبة بينه وبين المشتبه فيه. المسمى ” البربوشي عبد الله” مقدما مواصفاته وخط هاتفه.

مضيفا الشاكي بانه بتاريخ 23 مارس 2023 تلقى اتصالا هاتفيا اثناء تواجده بولايه تيبازة من طرف شقيقه المسمى “سيدي علي. ليخبره أنه سلم هاتفه الشخصي لأحد معارفه المسمى “م. خالد” ليتصل به لاحقا ويتفق معه. عن ابرام صفقه بيع وشراء مبلغ مالي بالعمله الوطنية قدره 615 مليون سنتيم. مقابل مبلغ مالي بالعمله الاجنبيه قدره 30,000 اورو.

حيثيات القضية..

وأضاف في نفس اليوم في حدود الساعه الواحدة زوالا، تلقى اتصال هاتفي يخطره بأنه الشخص المكلف. باحضار المبلغ المالي بالعملة الاجنبية طالبا ملاقته بمدينه الحميز. مضيفا الضحية أنه وبعد وصوله برفقه صديقه المسمى “ب اسماعيل”. على متن مركبة من نوع “سيات ليون” اتصل به المسمى “م.خالد”. مخبرا اياه بأنه ليس صاحب الرقم وان هذا الرقم يخص صديقه المسمى “بربوشي عبد الله”.

وبعد مرور لحظات قليلة اقترب منه صاحب الرقم. الذي حسب اعتقاده المسمى “بربوشي عبد الله “هذا الاخير بعد امتطائه المركبة سلمه كيس أبيض يحوي على مبلغ مالي قدره 615 مليون سنتيم. بعد ان تفحصه طلب ان يرافقه أحد منهما الى سيارته من اجل استلام المبلغ المالي بالعملة الصعبة المقدر ب 30,000 اورو. لحظتها بقي على متن المركبة وتكفل صديقه “ب.اسماعيل”، المسمى “بربوشي عبد الله”. من اجل استلام المبلغ المذكور. مضيفا انه بعد بضعة دقائق عاد صديقه” اسماعيل “مسرعا ليخبره بان الكيس الأسود. يحوي على حزمة من قصاصات ورقية خضراء اللون. من فوقها ورقة نقديه من فئه 100 أورو. وأن ذلك الشخص اوهمهما بأنها هو المبلغ المتفق عليه ثم لاذا بالفرار على متن مركبة من نوع “هيونداي” رماديه اللون.

ملابسات القضية..

وللوقوف على ملابسات القضية، تم الاستعانة بكاميرات المراقبة المنصبة بمختلف محلات الخواص. وبناء على المواصفات المقدمة ،من طرف الضحية “ع. فوزي “. وللمركبه المستغلة من طرف المشتبه فيه، وعن طريق استغلال التسجيل المرئي للمسار المتخذ للسيارات. تم تحديدها على انها من نوع هيونداي رماديه اللون، كما تبين بانها مسجلة بهويه المسمى “ر. زين الدين”.

كما كللت التحريات بتوقيف المشتبه فيه “زين الدين” على متن مركبه بحي موحوس برج الكيفان. اذ و بعد مراقبة سائقها تبين انه يتعلق الأمر بالمشتبه فيه “ر. حسن”. وبعد تفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي من عائدات النصب تقدر ب 36,000 دينار. وخلالها أن المركبة المستغلة تعود لشقيقه المتواجد حاليا بمدينه أدرار. والذي بدوره يقوم باعارتها لابن خاله المسمى “م. عمر “المقيم بمدينة برج البحري.

كما تم استدراج شريكه المسمى “م. عمر” المنحدر من ولايه تمنراست والمقيم بمسكن مستأجر. فتم توقيفه على مستوى مدينة قهوة الشرقي، أين اقر المشتبه فيه بمشاركته قريبه ” ر. حسن” في عملية النصب.

كما أنهم ينشطون ضمن شبكة إجرامية في هذا المجال يتراسها المكنى “جبريل” هذا الاخير تم استدراجه في نفس اليوم. وتم توقيفه ايضا ليعترف بمشاركته في جريمة النصب رفقة قريبه المسمى “ر . حسن”.

في اطار التحريات تم استدراج المشتبه فيه الثالث ” ب. سلمان محمد” المنحدر من السودان. والمقيم في مسكن مستأجر ببرج الكيفان، الذي بعد تفتيشه ضبط بحوزته مبلغ 70,000 دينار وبطاقه تعريف وطنية مزوره. تحميل صورة شمسيه للمسمى “بن سلمان محمد” المكنى “جبريل”. وعليها هويه المسمى “ثابت عبد الحميد “، المنحدر من ولايه غرداية والمقيم بولاية وهران.

كما تم توقيف المكنى “جبريل” الذي ضبط بحوزته 70,000 دينار وبطاقه تعريف وطنية مزورة. والذي أفاد بأنه ينتحل هويه هذا الاخير وأنه من جنسيه سودانية مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

كما صرح أيضا ينشط ضمن من الجماعة الاجرامية، والتي يتراسها المتهم الموقوف ” م.عمر” المكنى ” الحاج البربوشي”.