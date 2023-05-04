الحبس 5 سنوات لمير هراوة عن تهمة تعاطي رشوة

أصدرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، حما يقضي بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي ” هراوة”المتهم الموقوف المدعو ” بختي موسى”.

كما صدر منطوق الحكم بعد متابعة المتهم بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة، وقبول مزية غير مستحقة او طلبها لأداء عمل. وهي التهمة التي نسبها اليه عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، خلال مجريات التحقيق. ثم أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق .

وفي تفاصيل القضية. فإن المتهم جرى توقيفه من قبل رجال الضبطية القضائية إثر تبليغ عنه، من طرف الضحية، فتم ضبطه متلبسا بالجرم على مستوى طريق “بن زرقة” بمدينة هراوة وهو يتلقى رشوة ، تتمثل في مبلغ بقيمة 500 مليون سنتيم من عند أحد التجار الذي صادفه مشكل اثر عملية الهدم التي طالت البنايات غير مرخصة باقليم المنطقة.

وجرى تقديم المعني أمام نياية محكمة الحال ثم احالته على قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل أن يصدر أمرا بايداعه رهن الحبس المؤقت عن التهم السالفة الذكر.