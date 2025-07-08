الحبس لمُصلّح مكيفات هواء بعد نصبه على مواطنين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، تسليط أقصى عقوبة على شخص في العقد الرابع من العمر. بعد نصبه على مواطنين وإيهامهم بتصليح مكيفاتهم الهوائية. إلا أنه قام بسلبهم مبالغ مالية، ولم يظهر له أي أثر.

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية، حسب ما دار بجلسة المحاكمة، مثُل المتهم أمام محكمة الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. بعدما وجهت له تهمة النصب لمتابعته بفتح صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك، يدعي فيها أنه مصلّح خاص للمكيفات الهوائية. وقام بالنصب على ثلاثة مواطنين بعدما أوهمهم بتقديم خدماته لهم، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة.

المتهم، وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح بأنه لم ينصب عليهم، بل بالفعل قام بتصليح تلك المكيفات. ملتمسًا من هيئة المحكمة العفو عنه نظرًا لظروفه المعيشية المزرية، وأنه أب لطفلين. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.

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