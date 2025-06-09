الحجاج الجزائريون يطلقون مبادرة “أترك المكان أحسن مما كان”

أطلق الحجاج الجزائريون مبادرة جميلة بالتعاون مع أعضاء البعثة الجزائرية المرافقة، تحت شعار: “اترك المكان أحسن مما كان”، تعكس سلوكهم الحضاري المتميز.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، أن هذه المبادرة جاءت بعد إتمام المناسك في آخر أيام التشريق، حيث حرص الحجاج. على تنظيف وترتيب خيامهم بأنفسهم، في مشهد يجسد روح المسؤولية والوعي، ويعكس صورة مشرقة عن حجاج الجزائر. والتزامهم بالقيم الإسلامية والسلوك الحضاري.

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