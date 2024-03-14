الحجاج في مكة.. ضربات الشمس والأمراض الصدرية أبرز المشاكل الصحية

أكد رئيس اللجنة الطبية لفحص الحجاج لناحية بوفاريك البليدة محمد يوسفي، أن أبرز المشاكل الصحية التي يعاني منها الحجاج الجزائريين خلال أدائهم لمناسك الحج هي الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي و كذا ضربات الشمس.

وأوضح الدكتور يوسفي لـ”وأج” على هامش انطلاق عملية الفحص الطبي لفائدة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لسنة 2024 بالعيادة متعددة الخدمات بالصومعة, أن أبرز المشاكل الصحية التي تصيب الحجاج الجزائريين خاصة كبار السن أثناء أداء مناسك الحج هي الأمراض الصدرية و ضربات الشمس.

وأرجع أسباب ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تناهز الـ50 درجة و عدم اتخاذ بعض الحجاج احتياطات الوقاية من ضربات الشمس. خاصة أثناء أداء الشعائر بالإضافة إلى استخدام المكيفات بطريقة مفرطة و التعرض إلى الهواء البارد مباشرة عقب دخول الغرف.

كما تطرق ذات المتحدث إلى مشاكل صحية أخرى تصيب الحجاج الجزائريين بحكم تجاربه السابقة. على غرار التعفنات الجلدية و كذا الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي.

وفي هذا الصدد, تحرص اللجنة الطبية التي يرأسها الدكتور يوسفي على تقديم إرشادات صحية لفائدة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج عند خضوعهم للفحوصات الطبية وتلقي اللقاحات. بالإضافة إلى تقديم توجيهات أخرى تخص المصابين بأمراض مزمنة. وكذا الإجابة على جميع استفساراتهم التي تخص الجانب الصحي, كما قال.

وفي سياق متصل، أشار ذات المتحدث إلى اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التكفل الصحي الأمثل بالمواطنين المرتقب توجههم نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج ابتداء من 20 ماي المقبل. من خلال توفير الكميات الكافية من اللقاحات الخاصة بالوقاية من بعض الأمراض كالأنفلونزا الموسمية و الكزاز بالإضافة إلى تجنيد الأطقم الطبية.

للإشارة, فقد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري عبر كافة إقليم الولاية عملية الفحص الطبي لفائدة المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج لسنة 2024 للحصول على شهادة القدرة الصحية على أداء هذه الفريضة الدينية موزعين عبر أربعة نواحي (الأربعاء,موزاية, أولاد يعيش, بوفاريك).

وستبرمج أول رحلة لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة يوم 20 مايو القادم انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي نحو المدينة المنورة. فيما سيتم التكفل بنقل الحجاج الميامين من 12 مطارا عبر 146 رحلة, منها 88 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “طيران ناس”, وفقا للديوان الوطني للحج والعمرة.