الحج هذا العام بأعداد “محدودة جدا” من داخل السعودية

قررت السلطات السعودية اليوم الإثنين إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

ووفق بيان ذات السلطات فإن هذا القرار جاء بناءا على حرص من المملكة على إقامة مناسك الحج بشكل آمن صحيًا وفي ظل جائحة كورونا.

كما اكدت السلطات السعودية أن تهدف من خلا هذا القرار إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

وجددت المملكة أنها تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، وكذا حرصها على سلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.