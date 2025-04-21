الحديد والصلب محور تباحث وزير الصناعة مع مجمع “ليون الماليزي”

استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفداً من مجمع ليون الماليزي، برئاسة ويليام نشانغ، الرئيس التنفيذي للمجمع. بحضور إطارات الوزارة وإطارات من الشركة الوطنية لصناعة الحديد، ومركب الصلب (الحجار سابقا). في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير التعاون الاقتصادي.

وخصِّص هذا اللقاء، بحسب بيانٍ للوزارة، لاستعراض مدى تقدم المشاورات بشأن العروض الاستثمارية التي تقدم بها المجمع الماليزي في مجالات عدة، لا سيما في الصناعات التحويلية، الحديد والصلب، بالإضافة لعدة مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة تستجيب لحاجيات السوق المحلية و الدولية.

وأكد الوزيرـ خلال اللقاء، على التزام الحكومة الجزائرية بتوفير بيئة استثمارية محفزة. وفق شراكة رابح-رابح، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب، لا سيما ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.

كما شدد الوزير على أهمية إدماج المواد الأولية المحلية، في عملية التصنيع، لما في ذلك من أثر مباشر على رفع القيمة المضافة وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية. مؤكدا على ضرورة الحفاظ على اليد العاملة في إطار المشاريع المقترحة، بما يساهم في خلق تنمية اقتصادية واجتماعية للمنطقة.

من جهته، عبر رئيس وفد مجمع ليون عن اهتمام مؤسسته بخوض تجربة استثمارية ناجحة في الجزائر. مبدياً استعداد المجمع لتقديم عروض ملموسة في أقرب الآجال، بالتنسيق مع الجهات التقنية المختصة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوزارة الرامية إلى استقطاب شركاء اقتصاديين جادين وتعزيز قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والنمو الصناعي للبلاد.