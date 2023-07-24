الحرائق.. إجلاء 1400 شخص في البويرة و100 ببجاية

كشفت مصالح الحماية المدنية اليوم الإثنين، عن إجلاء حوالي 1400 شخص في البويرة، وحوالي 100 شخص في بجاية كإجراء وقائي بسبب الحرائق المندلعة بعدة قرى في الولايتين.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الجهود متواصلة على إخماد الحرائق على مستوى عدة قرى بولاية البويرة.

ويتعلق الأمر بكل من قرى الثعالبة وغديوة وبورباش وأولاد قاسم ببلدية زبربر بالأخضرية. أين تم إجلاء حوالي 1400 شخص كإجراء وقائي.

وبولاية بجاية، تتواصل تدخلات مصالح الحماية المدنية لإخماد الحرائق ببوربعطاش بالقصر. حيث تم إجلاء حوالي 100 شخص إلى القرى المجاورة. كما تم إسعاف شخصين بسبب صعوبة التنفس.

كما تتواصل الجهود لإخماد الحرائق بكل من إغيل ملولن، والساحل وبومنصور تاسلنت، وتاريمنت وكاسكاد.

فيما تقوم مصالح الحماية المدنية، بإخماد الحرائق المندلعة في ولاية جيجل، بمنطقة بزيامة منصورية.

وكشفت مديرية الحماية المدنية بولاية جيجل، عن تسجيل عدة حالات اختناق بالدخان لدى الأطفال والمسنين، بسبب الحرائق المندلعة في عدة مناطق.

وحسب بيان لذات المصلحة، فإن عمليات السيطرة على مختلف الحرائق متواصلة والفرق موزعة في كل النقاط لحصرها.

وأكد البيان، أن لا وجود لأية حالة وفاة، في حين تم تسجيل عدة حالات اختناق بالدخان لمسنين، وأطفال. حيث تم التكفل بهم ونقلهم للعلاج.

كما تم إخلاء مناطق بولخماس، الطرشة وبوبلاطن عزيرو ولاصاص من السكان.

وتتم العمليات بقيادة والي الولاية، أحمد مقلاتي، والسلطات العسكرية، ومدير الحماية المدنية.

وذكر البيان، أن عميات الاخماد تتم في ظروف جوية سيئة للغاية، من درجات حرارة ساخنة جدا وهبوب رياح ساخنة مما يصعب المهمة.