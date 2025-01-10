الحرائق الأكثر تدميرا بالتاريخ.. إجلاء عشرات الآلاف بلوس أنجلوس

لقي 10 أشخاص حتفهم، جراء الحرائق التي إندلعت قبل أيام في أجزاء واسعة من مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وخلفت دمارا كبيرا.

وأتت الحرائق، على ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى وأجبرت أكثر من 130 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

وقُدرت الخسائر الأولية التي خلفتها هذه الحرائق، بنحو 50 مليار دولار.

وواصلت سلسلة من 5 حرائق هائلة تمدُّدها، حيث أتت على مزيد من المنازل والمركبات وتسببت بإجلاء عشرات الآلاف.

فيما بقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة أمس الخميس.

وواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الكفاح للسيطرة على الحرائق. خاصة بعد أن هدأت الرياح العاتية التي كانت تحرك النيران.

وكان الحريق قد إندلع صباح الثلاثاء على تلال حي باسيفيك باليسايدس. الذي يضم كثيرا من المنازل التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات.

وبدأت النيران تنتشر لاحقا في تلال هوليود، على بعد مئات الأمتار من جادة هوليود بوليفارد ومسرح “تشاينيز ثياتر” الشهير.

لكن تمت السيطرة لاحقا على الحريق في التلال وتم رفع أمر الإخلاء صباح الخميس، وفقا للسلطات المحلية.

وتوقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة في هوليود في حين أغلق متنزه “يونيفرسال ستوديوز” الترفيهي في المدينة.

وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 جانفي بدلا من 17 منه. فضلا عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام الأحد.

وتعد هذه الحرائق أسوأ حرائق غابات في تاريخ لوس أنجلوس، وقال عنها الرئيس الأميركي جو بايدن: إنها “أكبر حرائق الغابات وأكثرها تدميرا في تاريخ كاليفورنيا”. مؤكدا بأن “التغير المناخي حقيقة واقعة”.