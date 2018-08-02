الحرائق تتلف 1263 هكتار من الأراضي منذ جوان الماضي

تسببت حرائق الغابات في اتلاف 1263 هكتار وذلك في الفترة الممتدة ما بين الفاتح جوان الى الفاتح أوت الجاري.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للغابات فإنه خلال الفترة الممتدة من الفاتح جوان الى الفاتح أوت الجاري تم تسجيل 286 حريق.

شملت مساحة اجمالية 1263 هكتار تشمل 744 هكتار من الغابات و138 هكتارا من الادغال و381 هكتارا من الاحراش.

اي بمعدل 4.6 بالمائة بؤرة حريق يوميا واتلاف مساحة 4.41 بالمائة هكتار لكل حريق.

المنطقة الاكثر تضررا هي المناطق الشرقية من البلاد بـ974 هكتارا و81 حريقا تليها مناطق الوسطى بـ 174 هكتار و122 حريق.

فالمناطق الغربية بإتلاف 115 هكتارا بسبب نشوب 83 حريق.

وتم تسجيل خلال الاسبوع الممتد من 26 جويلية الماضي الى الفاتح اوت، 79حريقا التهم مساحة اجمالية تقدر ب184 هكتار.

شملت 38 هكتار من الغابات و35 هكتار من الادغال و111 هكتارا من الاحراش.

اي بمعدل 11حريقا في اليوم الواحد واتلاف 3.32 هكتار.