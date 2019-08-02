الحرائق تتلف 2000 هكتار من الأدغال والغابات خلال أسبوع

تسببت حرائق الغابات خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 جويلية الفارط في إتلاف مساحة إجمالية تقدر بـ 2000 هكتارا.

وجاء في بيان للمديرية العامة للغابات أنه تم تسجيل 264 حريقا شملت مساحة إجمالية تقدر بـ 2000 هكتارا.

تتوزع على 538 هكتار من الغابات، و559 هكتار من الأحراش، و891 هكتار من الأدغال أي بمعدل 37 حريقا في اليوم.

ومساحة تقدر بـ 7 هكتارات للحريق.

كما أكدت المديرية العامة أن الولايات الأكثر تضررا من حرائق الغابات هي تيزي وزو بـ 174 حريقا تيسمسيلت 34 حريقا.

بالإضافة إلى عين الدفلى بـ 53 حريقا، وبجاية بـ 67 حريقا وتيبازة بـ 83 حريقا.

مضيفا أنه تم خلال الفترة الممتدة بين 1 جويلية و24 جويلية الأخيرة تسجيل 1126 حريقا شملت مساحات إجمالية قدرت بـ 782 هكتارا.

مشيرة إلى أن نظام الوقاية من الحرائق ومكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح جوان سيتم الإبقاء عليه إلى غاية نهاية الحملة في 31 أكتوبر المقبل.