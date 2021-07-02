الحرارة قاربت 50 درجة.. موجة حر غير مسبوقة تضرب كندا

ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن موجة الحر غير المسبوقة في كندا بلغت ذروتها أول أمس الأربعاء. مع تسجيل درجات حرارة قياسية بلغت 49.6 درجة مئوية.

وأشارت اليوم الجمعة، أن هذه الحرارة تسببت في حرائق ونيران بقرية ليتون التي سجلت درجات حرارة قياسية لثلاثة أيام متتالية. لافتة إلى أن صور القرية كانت مفزعة كما شوهد الدخان المتصاعد من الحرائق من الأقمار الصناعية.

وأضافت أن هذا الحدث غير المسبوق له تأثيرات كبيرة متعددة مثل الإجهاد الحراري في البشر والحيوانات والنباتات وجودة الهواء. إضافة إلى مخاطر حرائق الغابات واحتمال حدوث انهيارات أرضية ناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية في الجبال. وكذلك الأضرار وتعطل البنية التحتية وأنظمة النقل غير المعدة لمثل هذه الدرجات المرتفعة والعديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأوضحت أن وزارة البيئة والتغير المناخي في كندا أصدرت العشرات من التحذيرات بشأن الحرارة والإخطارات الخاصة بسجلات درجات الحرارة الجديدة. خاصة وأن درجات الحرارة ليلا في العديد من الأماكن كانت أعلى من الحد الأقصى المعتاد في النهار.