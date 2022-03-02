الحرب الروسية الأوكرانية: قتال عنيف في خيرسون وكالينوف

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، حيث تقترب القوات الروسية أكثر من العاصمة الأوكرانية.

وحسب موقع “الجزيرة”، صرح عمدة ميكولاييف، إن مروحيات روسية تقترب من المدينة وقتال عنيف في خيرسون وكالينوف.

فيما أعلنت السلطات المحلية في ميكولاييف، عن قتال مع فرق إنزال روسية نفذت هبوطا في مطار المدينة.

كما أعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية. مضيفا والقتال مستمر في بوتشا وغوستوميل

هذا و أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالاً في خاركيف. وأكد شاهد عيان أن الإنزال تم بالقرب من قاعدة عسكرية ومستشفى.

وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا، ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.

كما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تفحص تقارير عن تعرض مطار أوديسا لقصف عنيف.

فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

كما أظهرت الصور القادمة من أوكرانيا جانبا من آثار القصف في محيط العاصمة الأوكرانية. حيث ظهر حجم الدمار الهائل والحرائق جراء القصف.

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