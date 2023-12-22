الحرب على غزة.. 3000 جندي صهيوني يعانون من إعاقة دائمة

كشفت القناة “الـ12” العبرية، أنه تم تصنيف 3000 من جرحى الحرب، التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على غزة، بأنّهم أصحاب إعاقات دائمة في الجيش.

وأوضح موقع “يديعوت أحرونوت” العبري، أنّ قسم إعادة التأهيل العبري يستقبل يوميا 60 جريحا جديدا من قوات الأمن والاحتياط.

بينما لا يشمل هذا الإحصاء الجرحى في قوات جيش الإحتلال النظامية.

وأضاف ذات المصدر، أن أكثر من 2000 جندي صُنّفوا معوّقين، وتستوعبهم وزارة الأمن الصهيونية ويضاف إليهم 1000 جندي من القوات النظامية، يتولّى جيش الإحتلال معالجتهم.

وفي نفس السياق، كشفت رئيسة قسم إعادة التأهيل في وزارة أمن الاحتلال، ليمور لوريا، تفاصيل الإصابات التي يعانيها الجنود الصهاينة.

والتي بينت أنّ 58% منهم يواجهون إصابات في اليدين والرِّجلين، بما في ذلك تلك التي تتطلب بترا.

و12% من الإصابات أتت في الأعضاء الداخلية، مثل الطحال والكُلى، ناهيك بإصابات في الرأس والعينين.

وتحاول قيادة الاحتلال الصهيوني التعتيم عن الأرقام الحقيقية للخسائر البشرية في صفوف قواتها.

والتي تتناقض بشكل كبير مع الأرقام التي تقوم المستشفيات ووسائل الإعلام العبرية بالإفصاح عنها كل يوم.