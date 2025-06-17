الحرس الثورى الإيراني يعلن استهداف مقر الموساد في تل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع للجيش الصهيوني. المعروف باسم “أمان” بالإضافة إلى مركز تابع لـ”الموساد” في تل أبيب.

وقال الحرس الثوري في بيان “في الساعات الأولى من صباح اليوم. استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية. المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني”.