الحرس الثوري الإيراني يقصف الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم الثلاثاء عن إستهدف الكيان الصهيوني بعشرات الصواريخ الباليستية.

وحسب الحرس الثوري الإيراني أن العملية جاءت عقب فترة من ضبط النفس أمام انتهاك سيادة إيران باغتيال الشهيد هنية. ووفقاً لحقها بالدفاع عن نفسها وبعد تصعيد الجرائم الإسرائيلية بدعم أمريكي في قتل شعبي فلسطين ولبنان واستشهاد نصر الله والعميد نيلفروشان.

واكدت وسائل إعلام ان إيران تقصف الكيان الصهيوني بعدد من الصواريخ. كما ان صفارات الإنذار تدوي مجددا في النقب والبحر الميت ووسط فلسطين المحتلة ومستوطنة “اريئيل” ومستوطنات في الضفة الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية انفجارات ضخمة في قواعد عسكرية للكيان جراء سقوط الصواريخ الإيرانية فيها.

وأعلن الجيش الاردني غلق المجال الجوي للملكة وطلب من المواطن البقاء بالمنازل. وأكد أن مئات الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل الآن.

أفادت وكالة الأنباء العراقية بأنه تم إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات في أنحاء البلاد.