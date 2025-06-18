الحرس الثوري: سماء الأراضي المحتلة فتحت ذراعيها للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية

أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم، بيانا حول استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، أنه حطم منظومة الدفاع الجوي للجيش الصهيوني خلال عدة عمليات سابقة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن سماء الأراضي المحتلة اليوم فتحت ذراعيها للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وتابع البيان أن الضربات الصاروخية “ستكون دقيقة ومستمرة، وكما رأيتم يوم أمس، فقد استُهدف مقر الموساد و”أمان” (الاستخبارات العسكرية)”.

كما تم استهداف قواعد الطائرات الحربية للجيش الصهيوني، في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة.

وأكد البيان أن قائد حرس الثورة الإسلامية كان قد حذّر من أن “أبواب جهنم ستُفتح عليكم”.

وأن صواريخ القوة الجوفضائية “لن تدعكم تقضون لحظة واحدة خارج الملاجئ تحت الأرض، وقد مضت أيام لم تروا فيها ضوء الشمس”.

وفي الأخير، قال البيان تأكّدوا أن صفارات الإنذار لن تصمت لحظة واحدة، وعليكم أن تختاروا بين “الموت البطيء” داخل حياة جحيمية في الملاجئ. أو الهروب السريع من الأراضي التي اغتصبها أجدادكم، علّكم تجدون حياةً خارج الجحيم.