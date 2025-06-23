الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة العديد الأمريكية في قطر بهجوم صاروخي مدمّر وقوي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له مساء اليوم، أنه شن هجومًا صاروخيًا قويًا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وذلك في ردّه على ما وصفه بالعدوان الأمريكي على المنشآت النووية السلمية في إيران. وأطلق الحرس الثوري على هذه العملية اسم “بشارة الفتح”.

وجاء في بيان للحرس الثوري أنه “في أعقاب العدوان العسكري السافر للنظام الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، استهدفنا قاعدة العديد بهجوم صاروخي مدمر وقوي”.

وأكد البيان أن هذه القاعدة تمَثِّل مركزًا هامًا للقوات الأمريكية في منطقة غرب آسيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الهجوم رسالة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها. مفادها أن إيران لن تسمح بأي اعتداء على أمنها وسيادتها دون رد قوي.