الحركة الوطنية الطلابية تدعم ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت الحركة الوطنية الطلابية دعمها الكامل وغير المشروط للمترشح عبد المجيد تبون لرئاسيات 2024.

وفي بيان للحركة الطلابية، فإن دعمها جاء لما لمسته من إنجازات منجزة ووعود محققة في عهدته السالفة ، وتحقيقا لمواصلة برنامجه والتزام بتعهداته على جميع الأصعدة. كما أن الحركة الوطنية الطلابية استعرضت كافة المواقف والآثار الإيجابية في اجتماعها الداعم لترشح عبد المجيد تبون. وترى في هذا الاجتماع ضرورة تعبئة جميع الطاقات والقدرات والكفاءات لتحقيق المزيد من الانسجام والتلاحم الوطني، خدمة للبلاد والعباد .

كما أشارت إلى أن الحركة الوطنية الطلابية تنطلق من منطلق المسؤولية الوطنية والالتزام بمبادئ النضال الطلابي. و تدعو الشبيبة الجزائرية عامة والطلبة خاصة إلى التوجه بقوة وحزم إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر 2024. لضمان إنجاح هذه الانتخابات المصيرية التي تعتبر مفصلية لمستقبل البلاد.

إن الحركة الوطنية الطلابية بدعمها للمترشح عبد المجيد تبون، تعبر عن موقفها الثابت تجاه القضايا الداخلية وتعزيز دور النخبة الجامعية في مسيرة الإصلاح. كما تؤكد إلتزامها بمواصلة دعم الإصلاحات البناءة التي أثمرت عن نتائج ملموسة على كافة الأصعدة. وتثمن أيضا جهود عبد المجيد تبون في معالجة القضايا الخارجية. لاسيما القضية الفلسطينية والصحراوية مشيدة بحنكة الدبلوماسية الجزائرية التي أثبتت جدارتها على الساحة الدولية.