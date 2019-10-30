الحريري مستعد لتولي رئاسة حكومة لبنانية جديدة بشروط!

أبدى سعد الحريري إستعداده، ليتولى من جديد رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بعد أن قام بتقديم إستقالته من منصبه أمس الثلاثاء.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، قال مسؤول بارز مطلع، بأن الحريري مستعد لتولي رئاسة حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم وزراء تكنوقراط قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة.

وذلك لكي يتجنب لبنان، إنهيار إقتصادي قد يعصف بالبلاد في حال إستمر الوضع على ما هو عليه.

وقدم سعد الحريري، إستقالته من منصبه كرئيس لوزراء الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، على وقع إحتجاجات شعبية متواصلة منذ أسبوعين.