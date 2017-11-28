الحريري يهدد بالإستقالة مجددا

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مقابلة تلفزيونية، أمس الاثنين، أن على حزب الله التزام الحياد في الصراعات الإقليمية.

وهدد الحريري، خلال مقابلة تيلفزيونية، بالرحيل عن رئاسة الحكومة، حال رفض “حزب الله” التوازن السياسي الذي يمثله.

وأضاف الحريري ان إيران سبب تدخل حزب الله في المنطقة، مؤكداً أنه سيستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن.

وتابع الحريري أنه ليس محبوبا من قبل المتطرفين، ومن النظام السوري، والتهديد ما زال موجودا.

وأكد الحريري، خلال اللقاء أن لبنان بلد صغير لا يمكنه خوض مواجهة دولية، وشكر فرنسا على عملها في تعزيز استقرار بلده.