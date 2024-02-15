الحساب الرسمي لـ”الليغ2″ يشيد بلاعب الخضر قبال

أشاد الموقع الرسمي للدرجة الثانية الفرنسية “ليغ2″، بالأرقام الإيجابية التي يحققها الدولي الجزائري الناشط في نادي أفسي باريس، إيلان قبال.

ونشرت “الليغ2” عبر موقعها الرسمي، تقريرا مفصلا، عن الأرقام التي حققها اللاعب إيلان قبال مع فريقه خلال هذا الموسم.

بعد أن بصم اللاعب قبال على سادس تمريرة له هذا الموسم خلال مواجهة الجولة 24 من فعاليات “الليغ2″، التي جمعت فريقه أمام نادي باو.

كما أشادت “الليغ2” باللاعب قبال، واعتبرته في الطريق الصحيح للتربع على عرش أفضل الممررين الحاسمين في البطولة هذا الموسم.

إذ يُعد اللاعب قبال على بعد تمريرتين حاسمتين فقط، من صاحب أفضل ممر حاسم في “الليغ2”.

يجدر الإشارة، شارك إيلان قبال هذا الموسم مع فريقه في 23 لقاءً، وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.