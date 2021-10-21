الحساب الرسمي لـ “الويفا” يفاضل بين محرز وميسي

وضع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” صورة للدولي الجزائري رياض محرز و نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وفاضل حساب “الويفا” بين النجم الجزائري رياض محرز والأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أين تلتها تعليقات المعجبين باللاعبين.

ويبدو أن ثنائية محرز في مرمى كلوب بروج في الجولة الماضية من “التشمبينزليغ” لم تمر مرور الكرام في ظل التهافت على خدماته من قبل أكبر الأندية الأوروبية، في ظل الصعوبة التي يتلقها من قبل المدرب “الفيلسوف” بيب غوارديولا.

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