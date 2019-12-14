الحكم على البشير: مصادرة أمواله والتحفظ عليه لمدة عامين في الإصلاح الإجتماعي

أدانت محكمة سودانية اليوم السبت، الرئيس المعزول عمر البشير، بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي وأسقطت السجن عنه لبلوغه سن السبعين

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كما تقرر إيداع الرئيس المعزول عمر البشير في مؤسسة للاصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك، أن الخرطوم تشهد مند صباح اليوم انتشارا عسكريا مكثفا، في الطرق المؤدية للمباني العامة للجيش السوداني.

وأغلقت وحدات من القوات المسلحة وجميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة، وذلك تحسبا لتظاهرات أنصار حزب المؤتمر الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى.