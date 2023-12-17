الحكم على محامي دونالد ترامب السابق بغرامة 148 مليون دولار

اتهم رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أمًا وابنتها بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولايات المتحدة.

وروى المشتكيان، كيف أن هذه الاتهامات، التي تبناها دونالد ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي. جلبت لهما سيلاً من الإهانات والتهديدات، التي غالبًا ما كانت ذات طبيعة عنصرية.

وأُمر المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، رودي جولياني، قائد حملة الرئيس الجمهوري السابق لإبطال نتائج انتخابات 2020. يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول بدفع حوالي 148 مليون دولار. لاثنين من وكلاء الانتخابات الذين قام بالتشهير بهم.

وكان محامو روبي فريمان وابنتها واندريا “شاي” موس، وهما وكيلتان انتخابيتان من ولاية جورجيا (جنوب شرق). طالبا أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن بمبلغ 24 مليون دولار على الأقل لكل منهما.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هيئة المحلفين منحت لكل منهم ما يقرب من 17 مليون دولار تعويضا. و20 مليون دولار عن الأضرار المعنوية، ومبلغ إجمالي قدره 75 مليون دولار كتعويضات.

سيل من الشتائم والتهديدات

ووصفت واندريا “شاي” موس، وهي تقرأ بيانا خارج المحكمة. السنوات “المدمرة” التي عاشتها هي ووالدتها بسبب “أكاذيب رودي جولياني”.

وأضافت: “إن الشعلة التي أشعلها جولياني بهذه الأكاذيب، والتي نقلها إلى كثيرين آخرين لتأجيج تلك الشعلة. غيرت كل جانب من جوانب حياتنا، ومنازلنا، وعائلاتنا، وعملنا، وشعورنا بالأمان وصحتنا العقلية”. المدرجة.

واستنادا إلى مقطع فيديو يظهر الأم وابنتها وهما يمرران شيئا – تبين أنه قرص نعناع – أثناء فرز بطاقات الاقتراع. أكد عمدة نيويورك السابق والمدعي العام السابق أنهما تبادلا مفتاح USB “كما هو الحال. مع لو كانت جرعات هيروين أو كوكايين” لتزييف النتائج.

جولياني “واثق” من أن الإجراء “سيُلغى بسرعة”

بعد اعترافه في جويلية بزيف اتهاماته ضد اثنين من موظفي الانتخابات. أكد رودي جولياني يوم الجمعة “أنه ليس لديه أدنى شك في أن تصريحاته.

كانت قابلة للاستمرار في ذلك الوقت ولا تزال صالحة حتى اليوم”، ولكن تم منعه من تقديم الدليل.

وأكد “سخافة هذا المبلغ تسلط الضوء فقط على سخافة الإجراء برمته. لذلك، أنا واثق من أنه عندما تصل هذه القضية إلى محكمة عادلة، سيتم إلغاؤها بسرعة كبيرة”. في إشارة إلى نيته الاستئناف.

وردا على سؤال حول ندمه المحتمل على الاعتداءات التي تعرضت لها المرأتان. اعترف بأن “هذه التعليقات كانت بغيضة”، لكنه أكد أنه ليس مسؤولا عنها بأي حال من الأحوال.

ترامب أيضا في المحكمة

وأعلنت روبي فريمان، في إشارة محتملة إلى دونالد ترامب، “رودي جولياني لم يكن الوحيد الذي نشر الأكاذيب عنا. ويجب محاسبة الآخرين، لكن ذلك سيحدث في وقت لاحق”.

وكان القاضي بيريل هاول قد أدان بالفعل، في أوت الماضي. رودي جولياني بتهمة التشهير وأمره بسداد الرسوم القانونية لوكيلي الانتخابات.

وتم رفع دعوى قضائية ضد رودي جولياني، الذي اشتهر بأنه مدمر فعليًا. من قبل شركة محاماة مثلته لعدة سنوات ويطالب بمبلغ 1.3 مليون دولار كديون غير مدفوعة.

ووجهت محاكم جورجيا لائحة اتهام جنائية إلى رودي جولياني، في أوت. إلى جانب دونالد ترامب و17 شخصًا آخر. بتهمة التلاعب غير المشروع لعكس نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية.