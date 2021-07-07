الحكومة الجديدة.. مغادرة زغماتي وعودة لعمامرة وبلعابد إلى تشكيلة أيمن بن عبد الرحمان

تم، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وعرفت التشكيلة الجديدة للحكومة، تغييرات مست قطاعات عديدة كالصناعة، التربية، الخارجية، العدل، النقل، العمل، الصيد البحري، المالية، المجاهدين، الثقافة، الرقمنة والاحصائيات، الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، البريد، الموارد المائية، السياحة، البيئة، والانتقال الطاقوي.

فيما تم تجديد الثقة في وزارات الشؤون الدينية، الداخلية، التجارة، الطاقة، التضامن، السكن الفلاحة الإتصال أشغال عمومية، الصحة، العلاقات مع البرلمان، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة.

وفي المقابل، عرفت التشكيلة الحكومية الجديدة أيضا، عودة وزيرين سابقين، ويتعلق الأمر برمطان لعمامرة الذي سبق له وأن شغل منصب وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها أنذاك نور الدين بدوي، قبل أن يتم إعادته اليوم ويُعين في نفس المنصب خلفا لصبري بوقادوم. إلى جانب ذلك، تم تعيين عبد العكيم بلعابد وزيرا للتربية الوطنية، خلفا لمحمد واجعوط، وهو الأخر الذي سبق له وأن شغل نفس المنصب في حكومة تصريف الأعمال التي كان يترأسها نور الدين بدوي .