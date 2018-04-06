الحكومة الصحراوية: تشييع جنازة احمد البخاري يوم الأحد بمقبرة السمارة

أعلنت اللجنة الوطنية الصحراوية المكلفة بمراسيم تشييع جنازة ودفن احمد البخاري، ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة.

أن هذه المراسيم ستجري يوم الأحد بمقبرة ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية اليوم عن اللجنة في بيان لها أن هذه “المراسيم ستجري يوم الأحد على الساعة العاشرة صباحا.

بمقبرة ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين”.

وتوفي احمد البخاري, مساء الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

وانخرط الفقيد, وهو من مواليد 19 ديسمبر 1952 , في صفوف جبهة البوليساريو مبكرا.. عرف بحنكته الدبلوماسية ومعرفته القانونية خاصة على مستوى الأمم المتحدة، حيث ظل يعمل بصبر ومثابرة حتى داهمه المرض العضال ثم القدر المحتوم، تقول وأص في تقريرها عن الموضوع.