الحكومة الصينية ترد على إتهامات أوزيل

ردت الحكومة الصينية، على إتهامات اللاعب مسعود أوزيل، الذي ندد في تغريداته بتويتر على قمع أقلية مسلمي الإيغور

وطلبت الصين على لسان وزير خارجية البلاد،اليوم، من اللاعب زيارة المنطقة، ليقف على موقفه الخاطئ الذي اتخذه نتيجة معلومات خاطئة.

ويذكر أن الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ تعاني من قمع شديد، الأمر الذي جعل الدولي الألماني السابق يندد في تغريداته بهذه الأفعال، ويتأسف لسكوت الحكومات المسلمة حول القضية.

فيما تصرح الحكومة الصينية أن أفعالها هي إعتقالات للمتعصبين الدينيين في المنطقة ومحاربة للإرهاب