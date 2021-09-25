الحكومة العراقية تصدر بيانا بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، رفضها القاطع للاجتماعات “غير القانونية” بشأن “التطبيع مع الكيان الصهيوني“، مشيرة إلى أن اجتماع أمس في أربيل لا يمثل العراقيين.”

وجاء في بيان صحفي للحكومة العراقية: أن “هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاما مع تطلعات شعبنا وتكريسا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه”.

وأضاف البيان، أن “طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية“.

وتابع البيان، أن “الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق”.

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