الحكومة الكندية ترد على السعودية بعد طرد سفيرها

أعربت الحكومة الكندية، عن قلقها الشديد، من قرار المملكة العربية السعودية القاضي بطرد سفيرها من المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة،

وقالت المتحدثة بإسم الحكومة الكندية “ماري بير باريل”، صباح اليوم الإثنين، “إن كندا تشعر بالقلق الشديد إزاء القرار السعودي، وتسعى للتواصل مع المملكة”.

وأضافت، المتحدثة بإسم الحكومة الكندية: “كندا ستقف دائما دفاعا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم”،

وقالت: “إن حكومتنا لن تتردد أبدا في نشر هذه القيم كما أنها تعتبر أن الحوار حول القضايا يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أمس الأحد، إستدعاء سفيرها في كندا،

وطالبت السفير الكندي بمغادرة المملكة خلال مدة أقصاها 24 ساعة، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا.

وقامت السعودية بهذه الخطوة، على خلفية تغريدة نشرتها السفارة الكندية في الرياض،

دعت فيها السلطات السعودية، للإفراج عن المعتقلات الحقوقيات فورا، وعلى رأسهن سمر بدوي.